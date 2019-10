“Gracias a todos, gracias a las columnas de los periodistas, gracias a la gente, gracias, muchas gracias”, comenzó el anuncio que se hizo viral en pocas horas.

En sintonía, Carrió explicó “una equivocación” que cometieron en cuanto a su edad. “Quiero hacer una aclaración, acá me están diciendo que yo no tengo 65 años, sino que tengo 62 y que voy a cumplir 63. Así que hago esa rectificación porque por ahí me voy de mambo y quiero tener 70”, expresó.

Embed Gracias a todos por todo! Ya estoy de parranda. Un grande. pic.twitter.com/FrAcbRmGud — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 30 de octubre de 2019

Cabe recordar que Carrió renunció a su banca de diputada nacional después de veinticinco años en el Congreso. La dimisión se hará efectiva el día en que Alberto Fernández, el presidente electo, abra las sesiones ordinarias del Congreso.