Sturzenegger explicará el proyecto que elimina límites para que extranjeros puedan comprar tierras

Será el miércoles en el Senado y la iniciativa también deja de lado la prohibición de vender terrenos que fueron afectados por incendios
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en el Senado el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que contempla suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del Manejo del Fuego.
Fuentes parlamentarias informaron que el funcionario concurrirá este miércoles a las 16:00 a brindar explicaciones sobre este proyecto en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de la Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez,
En el caso de las expropiaciones la iniciativa buscar establecer un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluyen las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.
En el proyecto también se elimina el límite de tierras que pueden adquirir los extranjeros, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.
Sturzzeneger siempre criticó esa norma porque quitaba incentivos a la inversión extranjera, y esta la reforma propone concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros.
En el caso de la ley del Manejo del Fuego se elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años, y prohibía cambiar el destino por 30 de las zonas agrícolas incendiadas, alegando que esas medidas “afectan al derecho de propiedad”
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