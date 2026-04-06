Sturzenegger explicará el proyecto que elimina límites para que extranjeros puedan comprar tierras

Sturzzeneger siempre criticó esa norma porque quitaba incentivos a la inversión extranjera, y esta la reforma propone concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros.

En el caso de la ley del Manejo del Fuego se elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años, y prohibía cambiar el destino por 30 de las zonas agrícolas incendiadas, alegando que esas medidas “afectan al derecho de propiedad”