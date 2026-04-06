Reforma laboral: el juez que frenó 82 artículos dio marcha atrás con un punto clave

Raúl Ojeda restableció el artículo que fija cómo calcular los intereses en las indemnizaciones laborales. Lo hizo una semana después de haber hecho lugar a una presentación de la CGT.
El juez Raúl Ojeda repuso este lunes el artículo 55 de la Ley de Reforma laboral que establece que los intereses de indemnizaciones se calcularán con la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central (BCRA) como base, pero con un techo máximo equivalente al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más el 3% anual, con el objetivo de actualizar los créditos laborales judicializados.
Según la reforma laboral, esta combinación (CER más 3%) funciona como el límite máximo legal para los cálculos en procesos laborales y pretende evitar la capitalización excesiva de intereses, que ocurría anteriormente con otros mecanismos.
Esta medida se incluyó para dar previsibilidad a las empresas sobre el costo final de los juicios laborales y eliminar las deudas, debido a que muchos empresarios señalaron que se vuelven “impagables” por las tasas de interés judicial previas.
Días atrás, Ojeda había suspendido 82 artículos de esta nueva legislación, lo que celebrado por la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el 27 de febrero pasado, impulsada por el gobierno de Javier Milei.
“Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a revocar por contrario imperio la medida adoptada en forma cautelar y reiterar que el análisis de fondo se difiere para el momento de la sentencia definitiva”, explicó el juez en el fallo difundido este lunes y al que tuvo acceso Popular.
El magistrado, titular del Juzgado de Trabajo N° 63, detalló que un estudio de la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina consideró que la medida que él tomó perjudicaba a los trabajadores, ya que existen varias provincias en las que la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que el establecido en la nueva ley.
Ese es el caso, de acuerdo con el informe, de las provincias de Buenos Aires (según el criterio de los Tribunales), Chubut, Chaco, San Luis, Córdoba (en juicios anteriores al año 2024), La Pampa, Río Negro, Mendoza y Tucumán (en juicios más antiguos). "Posiblemente haya más jurisdicciones con esta realidad, pero este muestreo es suficiente para determinar que una medida de carácter universal como la cautelar dictada, puede no resultar favorable para algunos trabajadores y trabajadoras en cuyo interés se dictó la resolución", explicó el juez.
La reforma también habilita que, en ciertas sentencias judiciales, las indemnizaciones puedan pagarse en hasta 12 cuotas para PyMEs o personas físicas, y hasta seis cuotas para grandes firmas o multinacionales. A partir de ahora, el BCRA habilitará una calculadora oficial para que se apliquen estos nuevos parámetros en juicios laborales por indemizaciones
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