Casación confirmó la tobillera y las restricciones para las visitas de Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner había solicitado eliminar las restricciones para recibir visitas, retirar el dispositivo electrónico de control y flexibilizar el acceso a la terraza del edificio donde cumple la condena. Entre sus argumentos, los abogados señalaron que durante un año la expresidenta cumplió con todas las reglas fijadas por la Justicia y que no había registrado incumplimientos.

Rechazaron flexibilizar el régimen

Sin embargo, el tribunal entendió que el cumplimiento de las condiciones impuestas no constituye por sí mismo un motivo para flexibilizar el régimen. Por el contrario, los jueces señalaron que ese comportamiento fue justamente el que permitió mantener la modalidad de prisión domiciliaria.

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo vinculado al régimen de visitas. Actualmente, las personas que quieran ingresar al domicilio de Cristina Kirchner deben contar con autorización judicial individual, con un límite de dos jornadas semanales, encuentros de hasta dos horas y un máximo de tres visitantes por cada ocasión.

Estas restricciones fueron impuestas luego de un episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando la expresidenta recibió en simultáneo a nueve personas en su domicilio. Si bien todos los visitantes estaban incluidos en el listado presentado por la defensa, el tribunal consideró que ese encuentro colectivo no había sido autorizado bajo esas condiciones y decidió endurecer el esquema.

Tobillera electrónica

La Cámara también confirmó el uso de la tobillera electrónica. La defensa había planteado que, tras un año sin incidentes y con custodia permanente en el domicilio, no existía riesgo de fuga que justificara continuar con el monitoreo.

Los jueces rechazaron ese argumento y remarcaron que la normativa vigente establece el monitoreo electrónico como una herramienta habitual para quienes cumplen prisión domiciliaria, y que la posibilidad de retirarlo corresponde únicamente ante circunstancias excepcionales, como problemas médicos, técnicos u operativos.

Otro de los planteos analizados fue el acceso a la terraza del edificio. La defensa buscaba modificar las restricciones horarias, pero Casación sostuvo que las limitaciones son adecuadas porque buscan equilibrar el derecho de la exmandataria a utilizar un espacio abierto con la necesidad de preservar la tranquilidad y convivencia de los vecinos.

La decisión deja firme el esquema establecido por el Tribunal Oral Federal N°2, que tiene a su cargo la ejecución de la pena por la causa Vialidad. De esta manera, Cristina Kirchner continuará cumpliendo la condena bajo el mismo régimen de control que rige desde que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.