El Senado trata los pliegos de los jueces Bertuzzi y Yadarola

Bertuzzi y Yadarola expondrán en una Audiencia Pública que se realizará en el Salón Azul del Senado, en la cual también rendirán examen otros 15 candidatos a cubrir cargos en la Justicia.

La Secretaría Parlamentaria comunica la convocatoria a audiencias públicas y la apertura del plazo para la presentación de preguntas y observaciones respecto de los pliegos remitidos por el PEN para la designación de magistrados.



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Tras la exposición de los 15 letrados postulados a jueces, defensores y fiscal, la comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, pondrá a la firma los dictamenes que luego se deberán tratar en el recinto de sesiones.

La aspiración del Gobierno es tener aprobar los pliegos de Bertuzzi y Yadarola antes de fines de agosto, junto con los de unos 50 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales, con el objetivo de reducir el elevado número de vacantes en el Poder Judicial.

Desde marzo, el Gobierno envió 203 pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, y ya se aprobaron 103 pliegos en el Senado, y el oficialismo espera tener cubierto unas 300 vacantes antes de fin de año.

Bertuzzi, quien actualmente integra esa Cámara, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo.

Bertuzzi junto a Pablo Bruglia fue trasladado en el 2018 por el ex presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal, una medida que tuvo un fuerte rechazo del kirchnerismo, y eso motivo que en el Gobierno K se impulse en el Senado la suspensión de esta decisión del macrismo.

El presidente de acuerdos, Juan Carlos Pagotto, junto al radical Maximiliano Abad, y el macrista Martín Goerling Lara.

Las audiencias públicas en el Senado

En la primera jornada de este miércoles las miradas están puestas en los candidatos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Bertuzzi y Yadarola

También lo hará como candidato a defensor Hernán Figueroa, quien fue uno de los firmantes de la solicitada que en el 2013 defendía el proyecto K de reforma judicial denominada "democratización judicial", que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y hace un tiempo se pronunció contra la baja de la imputabilidad de menores.

Rendirán examen como defensores en tribunales orales de la Capital Federal, Nuria Sardañons, German Artola, y también se postulan como jueces de primera instancia en el fuero civil a Lucila Califano.

En diferentes juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueve a Javier Pereyra, y Sebastián Ghersi y Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva.

En la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se postula como vocal a Juan Manuel Cabral. Para diferentes tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se promueve como juezas Vanesa Alfaro, Mariana Salduna, y Evangelina Lasala.

Por otra parte, el jueves expondrán como candidatos a jueces en lo criminal y correccional de la Capital Federal a Miguel Ángel Asturias, a Federico Alfredo Battilana, y Adofo Piendibene. Para diferentes Juzgados de Primera Instancia en lo Civil se impulsa la designación de Karina Rapkinas y Juan Ylarri.

Además, rendirán examen como postulante a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a Valeria Pérez Casado, y como candidatos a jueces a Tribunal Orales en lo Criminal y Correccional a Walter Cavassa y Paco César Cina y como Defensor a José Chervin.

También se postula a Juan Pablo Sala como juez de primera instancia en lo Comercial. En la misma audiencia rendirán examen Daniel Cano para un Juzgado en lo Criminal y Correccional y como fiscales Patricia Lujan Cisneros y Juan Noel Varela.