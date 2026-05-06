Caso Adorni: la Justicia levantó el secreto fiscal del jefe de Gabinete y su esposa

El análisis de teléfonos y registros será realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). La Justicia investiga posibles delitos vinculados a dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

La medida había sido dispuesta en marzo y apunta a establecer si existieron irregularidades patrimoniales, ya que, según la investigación, los gastos y deudas atribuidos a Adorni no coincidirían con los ingresos declarados durante su desempeño como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

De acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente, distintas compras y viajes familiares se realizaron desde el inicio de su gestión en el Ejecutivo. Entre los bienes bajo análisis figuran propiedades ubicadas en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Los testimónios que dejan mal parado a Adorni

Hoy habrá dos testimonios clave en la causa Adorni, con las dos jubiladas. Hoy habrá dos testimonios clave en la causa Adorni, con las dos jubiladas.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración al empresario inmobiliario Leandro Miano, quien participó en la venta de un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito, adquirido por Adorni. Miano es hijo de una de las jubiladas que vendieron el inmueble y, según trascendió, el funcionario todavía adeudaría 200.000 dólares por esa operación.

También declaró el empresario Pablo Martín Feijoo, socio de Miano, quien aseguró que Adorni había acordado pagar U$S 65.000 adicionales por fuera de la escritura oficial de compraventa. Feijoo afirmó además que conocía al funcionario porque sus hijos asisten al mismo colegio.

La semana pasada prestó testimonio Matías Tabar, contratista encargado de las remodelaciones en la propiedad de Indio Cuá. Según declaró ante la fiscalía, las obras demandaron unos 245.000 dólares que habrían sido abonados en efectivo y sin factura.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y declaraciones testimoniales. La Justicia busca reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros del jefe de Gabinete y su entorno para determinar si existieron inconsistencias o maniobras incompatibles con el ejercicio de la función pública.