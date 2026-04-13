Caso Adorni: las mujeres que financiaron la casa del jefe de Gabinete declaran ante la Justicia

Más allá de estas explicaciones, el fiscal Pollicita no baja la guardia y busca confirmar si estos préstamos son legítimos o si fueron una pantalla para esconder de dónde salió la plata. Hay un dato que hace ruido en la fiscalía: el departamento se vendió por 230.000 dólares, una cifra que, según los valores que se manejan hoy en el sector inmobiliario, parece estar bastante por debajo que el mercado.

Para completar el panorama, la justicia ya escuchó la semana pasada al dueño anterior del departamento de Caballito. Fue el exfutbolista Hugo Morales quien declaró vía Zoom, explicando su rol en la cadena de ventas, ya que él fue quien le vendió la propiedad originalmente a las mujeres que hoy se sientan frente al fiscal para dar sus explicaciones sobre el trato con Adorni.