ARCA confirmó que no existe el domicilio que AFA declaró para mudar su sede a Pilar

La notificación de ARCA exige a la entidad deportiva que actualice su información y documentación para destrabar los trámites fiscales.

La advertencia de la entidad quedó registrada en el sistema a partir del trámite de inscripción de la AFA como persona jurídica.

De acuerdo a la resolución, ARCA reclamó una copia legalizada de la última reforma del estatuto de la asociación y la constancia de inscripción definitiva ante el ente de control.

Embed - Arca rechaza cambio de domicilio de AFA

Todo se desató a partir de la ausencia de comprobación que hicieron inspectores del organismo fiscal con la situación administrativa de la AFA.

ARCA no encontró el domicilio declarado en la calle Mercedes 1366, Pilar (código postal 1629). Mientras que detectó falta de actualización de datos en el sistema oficial de registros.

“El domicilio denunciado en este trámite no pudo ser localizado”, fue el mensaje de ARCA a la AFA. La situación genera un bloqueo en la posibilidad de la entidad de realizar trámites impositivos y administrativos, hasta tanto se subsanen estas observaciones.

En este contexto, la Cámara Federal de San Martín, con la firma del juez Alberto Lugones, había invocado esa dirección como justificación para trasladar el caso que investiga la quinta de Pilar del juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Adrián González Charvay.

En la comunicación, ARCA aclaró que para avanzar con cualquier gestión es obligatorio que la información sobre autoridades esté al día en el Sistema Registral.