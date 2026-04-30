Causa Cuadernos: José López negó una asociación ilícita y desligó a Cristina Kirchner

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López integró el gobierno entre 2003 y 2015 y su nombre tomó notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido intentando ocultar bolsos con dinero en un convento, hecho que derivó en su exposición mediática y judicial.

En la actual etapa del juicio, su declaración vuelve a poner en discusión el alcance de sus dichos previos y su rol dentro de la investigación.

El proceso continuará en mayo con la declaración de empresarios y otros imputados, entre ellos Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, ambos vinculados al sector de la construcción. También se prevé la citación de periodistas y ex funcionarios que participaron en la investigación inicial.

cristina

El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ya rechazó pedidos de nulidad de las defensas, lo que mantiene en marcha el debate oral.