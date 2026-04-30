Política |

Causa Cuadernos: José López negó una asociación ilícita y desligó a Cristina Kirchner

El ex secretario de Obras Públicas afirmó “Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido

El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7 en el marco del juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que nunca integró “una asociación ilícita”, al tiempo que también buscó despegar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro Julio De Vido de cualquier rol en una estructura ilegal.

No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”, sostuvo López ante el tribunal.

Juicio por la causa Cuadernos, en vivo.

Embed - Juicio por la causa Cuadernos

En otro tramo de su declaración, López fue enfático al negar la participación de los principales ex funcionarios del área de gobierno en los hechos investigados. “Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, declaró.

Sus dichos se producen en una causa donde su figura es considerada relevante, ya que en etapas anteriores del expediente se lo vinculó como imputado colaborador, condición en la que había reconocido la existencia de un sistema de recaudación ilegal.

jose-lopez-1200

López integró el gobierno entre 2003 y 2015 y su nombre tomó notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido intentando ocultar bolsos con dinero en un convento, hecho que derivó en su exposición mediática y judicial.

En la actual etapa del juicio, su declaración vuelve a poner en discusión el alcance de sus dichos previos y su rol dentro de la investigación.

ADEMÁS: Vaca Muerta impulsa un nuevo modelo de financiamiento

El proceso continuará en mayo con la declaración de empresarios y otros imputados, entre ellos Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, ambos vinculados al sector de la construcción. También se prevé la citación de periodistas y ex funcionarios que participaron en la investigación inicial.

cristina

El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ya rechazó pedidos de nulidad de las defensas, lo que mantiene en marcha el debate oral.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados