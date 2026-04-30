Causa Cuadernos: José López negó una asociación ilícita y desligó a Cristina Kirchner

El ex secretario de Obras Públicas inició la ronda de 43 testimonios previstos ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El exfuncionario, condenado a 13 años en el penal de Ezeiza por enriquecimiento ilícito y la causa Vialidad, pidió el beneficio alegando problemas de salud psiquiátrica y estrés postraumático crónico.
En su declaración, brindó detalles sobre el circuito de coimas y el presunto conocimiento de Cristina Kirchner en el sistema de recaudación ligado a la obra pública.
El ex secretario de Obras Públicas afirmó “Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido
El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7 en el marco del juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que nunca integró “una asociación ilícita”, al tiempo que también buscó despegar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro Julio De Vido de cualquier rol en una estructura ilegal.
“No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”, sostuvo López ante el tribunal.
En otro tramo de su declaración, López fue enfático al negar la participación de los principales ex funcionarios del área de gobierno en los hechos investigados. “Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, declaró.
Sus dichos se producen en una causa donde su figura es considerada relevante, ya que en etapas anteriores del expediente se lo vinculó como imputado colaborador, condición en la que había reconocido la existencia de un sistema de recaudación ilegal.
López integró el gobierno entre 2003 y 2015 y su nombre tomó notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido intentando ocultar bolsos con dinero en un convento, hecho que derivó en su exposición mediática y judicial.
En la actual etapa del juicio, su declaración vuelve a poner en discusión el alcance de sus dichos previos y su rol dentro de la investigación.
El proceso continuará en mayo con la declaración de empresarios y otros imputados, entre ellos Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, ambos vinculados al sector de la construcción. También se prevé la citación de periodistas y ex funcionarios que participaron en la investigación inicial.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ya rechazó pedidos de nulidad de las defensas, lo que mantiene en marcha el debate oral.
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