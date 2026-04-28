Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó haber recibido sobornos

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Schiavi, el otro ex secretario de Transporte

Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009 - 2012), en su declaración de hoy ante el mismo tribunal también negó haber recibido coimas al tiempo que calificó a las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas”, y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.

En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del 5% de los subsidios estatales. Al mismo tiempo,sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión”.

Schiavi tomo relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud. En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de 8 años, la Cámara de Casación la redujo a 5 años y 6 meses, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional.