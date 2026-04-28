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Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó haber recibido sobornos

El exsecretario de Transporte declaró ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 . También lo hizo su sucesor en la cartera, Juan Pablo Schiavi.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó a declarar este martes ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, en su testimonio, negó haber recibido sobornos en el marco de la Causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

En la misma línea, también desmintió las acusaciones de los empresarios arrepentidos que figuran en el expediente, como el caso del ingeniero Aldo Roggio, y sostuvo que fueron "extorsionados" para declarar en su contra, bajo la amenaza de ir presos si no lo hacían.

En el cierre de su testimonio, describió su delicado estado de salud, producto del carcinoma que padece, y pidió ser trasladado a una cárcel en Córdoba para estar cerca de su familia. Por su parte, se negó a responder preguntas y aclaró que no contestaría interrogantes de los magistrados.

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Schiavi, el otro ex secretario de Transporte

Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009 - 2012), en su declaración de hoy ante el mismo tribunal también negó haber recibido coimas al tiempo que calificó a las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas”, y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.

En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del 5% de los subsidios estatales. Al mismo tiempo,sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión”.

ADEMÁS: Causa Cuadernos: la Justicia citó a Cristina Kirchner a una indagatoria presencial

Schiavi tomo relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud. En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de 8 años, la Cámara de Casación la redujo a 5 años y 6 meses, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional.

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