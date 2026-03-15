Causa $LIBRA: revelan un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Javier Milei

Se trata de un "memo" que figuraba en el celular del lobista Mauricio Novelli y fue recuperado tras un intento de borrado. El documento detalla tres pagos en tokens o efectivo. Puede ser clave en la investigación judicial.
El celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA, que puede ser clave en la causa judicial.
Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei. Según publica el diario La Nación, la anotación estaba dirigida al estadounidense Mark Hayden Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos. No queda en claro si lo llegó a enviar a alguien.
“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H.", redactó Novelli, en supuesta referencia a Hayden Davis. ”$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina", agregó.
El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires de Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada. Hasta ahora, no hay pruebas de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por algún integrante del gobierno.
Según los peritajes, también detectaron más de 20 comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA.
La secuencia reconstruida muestra que, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.
A las 19.01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente.