Milei en Madrid; elogió a Trump y lanzó duras críticas contra el socialismo

"Los valores de occidente son los valores judeo cristianos", indicó Milei. Y agregó: "La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la gfaz de la Tierra para que todos podamos prosperar".

Críticas a Pedro Sánchez

Milei afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un "impresentable". El presidente argentino acusó a Sánchez y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

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El líder libertario subió al escenario al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.

Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en el mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como "bandido" y llamó a su mujer "corrupta".

El presidente argentino habló de los socialistas como "zurdos roñosos" y animó al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos".

Además, afirmó que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" y afirmó: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".

Tras ello, sostuvo entre aplausos que si todos cumpliéramos "con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".