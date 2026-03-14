Milei en Madrid; elogió a Trump y lanzó duras críticas contra el socialismo

Milei defendió el capitalismo como único camino hacia la prosperidad, respaldó al mandatario estadounidense y cuestionó con dureza al gobierno español de Pedro Sánchez.
El presidente Javier Milei participó del Foro Económico de Madrid donde volvió a mostrar su alineamiento con el mandatario de Estados Unidos al afirmar: “Gracias al coraje de Donald Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos.
En la capital española, el líder libertario disertó ante empresarios y dirigentes políticos liberales. “El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra”, aseguró.
En su discurso, el mandatario remarcó: "El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra". Milei anticipó su próximo libro: "La moral como política de Estado".
"No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente", expresó el Presidente. "No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a occidente", aseguró el jefe de Estado.
"Los valores de occidente son los valores judeo cristianos", indicó Milei. Y agregó: "La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la gfaz de la Tierra para que todos podamos prosperar".
Milei afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un "impresentable". El presidente argentino acusó a Sánchez y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".
El líder libertario subió al escenario al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.
Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en el mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como "bandido" y llamó a su mujer "corrupta".
El presidente argentino habló de los socialistas como "zurdos roñosos" y animó al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos".
Además, afirmó que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" y afirmó: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".
Tras ello, sostuvo entre aplausos que si todos cumpliéramos "con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".
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