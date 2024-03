China desmintió al vocero presidencial: no eran camiones para combatir el Covid

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en la conferencia de prensa de este 22 de marzo que la Casa Rosada había recibido un total de 30 vehículos de parte del gobierno chino, que supuestamente habían sido gestionados por el gobierno de Alberto Fernández.

"Hemos tomado nota de que el 22 de marzo, el vocero presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles. Que han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones y lo interesante es que los camiones son para enfrentar al covid", comunicó la Embajada china desde la red social X.

"No conocemos fuente de información que mencionó (Adorni), pero es información completamente incorrecta. Estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina", aclaró la representación diplomática.

Embed (3/4)No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta. Estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) March 22, 2024

Defensa "tiene muy claro el propósito de este lote de materiales"

En el comunicado, la Embajada remarca que "el Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales".

La publicación se dio luego de que el portavoz de Milei sostuviera en la mañana que el Gobiernohabía recibido un "particular" envío de la República Popular China. Según informó Adorni, se trataba de 30 camiones que remitió la administración de Xi Jinping para combatir la pandemia del coronavirus.

"Ha llegado con cierto atraso", ironizó el funcionario, y criticó la gestión del exjefe de Estado Alberto Fernández. "No deja de sorprendernos", subrayó.

Milei contra China

En agosto del año pasado, durante la campaña electoral, Milei prometió romper los lazos empresariales con China en caso de llegar al poder, y señaló que no solo no haría negocios con el gigante asiático, sino que tampoco los haría "con ningún comunista". "Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí", declaró.