Chubut: la Justicia allanó a funcionarios del ex intendente Juan Pablo Luque

De acuerdo a fuentes judiciales y material difundido por la prensa local, entre los domicilios allanados se encontraría el del ex secretario de Economía municipal Germán Issa Pfister, hombre de confianza de Luque y candidato kirchnerista a la gobernación de Chubut.

El fiscal Olazábal detalló que “se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”. Según precisó, en los tres allanamientos se incautaron equipos informáticos, aunque aclaró: “El por qué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir porque quiero preservar la investigación”.

El funcionario judicial evitó dar nombres, pero indicó que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”. Además repasó el devenir de la primera causa: “Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir que en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial, hasta que obtuvimos los pronunciamientos de primera instancia. Hubieron impugnaciones, llegamos a la Cámara en lo penal y el 4 de diciembre de 2024 tuvimos la confirmación de la sentencia”.

El fiscal recordó que a fines de diciembre de ese año los condenados recibieron arresto domiciliario y luego fueron liberados por revisión judicial: “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”.

"Querían licuar la pena"

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar del fiscal y cuestionó la demora del Superior Tribunal de Justicia en resolver las apelaciones: “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal”. Y agregó: “No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”.

Por su parte, a través de su cuenta de X, Luque calificó lo ocurrido como una “persecución política disfrazada de justicia ” y aseguró que el allanamiento fue contra “el estudio contable de quien fuera secretario de Economía (…) durante mi gestión”, en referencia a Issa Pfister. “Pretenden acusarlo nuevamente para abrir la causa ‘Emergencia 2’, con el único objetivo de mantener, mientras dure la campaña, un manto de duda sobre una vinculación que no existe”, denunció el dirigente.

Con esta nueva investigación, la Justicia vuelve a poner bajo la lupa al círculo más cercano del candidato kirchnerista.

La causa Emergencia Climática

La investigación judicial se originó tras el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y dejó miles de evacuados y daños millonarios. En aquel momento, el municipio destinó fondos de emergencia para obras y asistencia que, según determinó la Justicia, fueron objeto de fraude.

En 2024, el Tribunal Oral condenó a ex secretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, y a inspectores comunales por maniobras de falsificación de partes y cobros por trabajos no ejecutados. También recibieron penas cuatro empresarios que participaron en las contrataciones irregulares.

La sentencia fue apelada y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En paralelo, la Procuración General remitió a la Fiscalía nuevos elementos detectados durante el juicio, lo que dio origen a la denominada “Emergencia Climática II”, investigación bajo la cual se realizaron los allanamientos de este miércoles.