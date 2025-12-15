Provincia de Buenos Aires: sitios de apuestas habilitados deben imponer la identificación biométrica

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, comunicó este lunes la nueva medida durante una conferencia de prensa. Esta iniciativa busca de prevenir y abordar la ludopatía.

El funcionario expuso que los siete sitios en Buenos Aires tiene la obligación de “implementar sistemas de identificación biométrica y verificación de identidad en todos los sitios habilitados”. Además, un dato aportado es que todas las webs de apuestas terminan con el dominio bet.ar.

“Va a impedir cualquier filtración de ingreso a las plataformas con datos de familiares. Tendrán que identificarse y dar fe de vida en el acto”, señaló Bianco.

Otro punto expuesto en la conferencia es que dichas plataformas tienen hasta un máximo de 60 días para la aplicación del sistema.

Nuevos avances contra la ludopatía

La semana pasada se dio a conocer que el presidente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, más de 300 sitios de apuestas ilegales.

En las presentaciones no sólo se expone la existencia de estas plataformas clandestinas, sino que también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.