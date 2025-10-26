Insólito: un hombre quiso votar disfrazado de "El Joker" en El Palomar y no lo dejaron

El hecho ocurrió en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N° 5, donde efectivos de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaban tareas de seguridad externa. Según relataron testigos, el hombre ingresó al establecimiento caracterizado completamente como el “Guasón”: rostro pintado, traje colorido y actitud histriónica.

Las autoridades de mesa le informaron que, para poder emitir su voto, debía retirarse el maquillaje y permitir la verificación de su identidad. “Lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver la cara. Una persona no puede venir, por ejemplo, con una máscara o con maquillaje que impida reconocerla. Es por un tema de identidad”, explicó la delegada del lugar, María Alejandra Korol.

Lejos de generar disturbios, el hombre, que estaba acompañado por otra persona que filmaba la escena con un teléfono celular, decidió retirarse sin oponer resistencia. Los efectivos de la UTOI presentes intervinieron para garantizar el orden, aunque no fue necesario ningún tipo de procedimiento adicional.

Pese a que el episodio llamó la atención de quienes aguardaban su turno para votar, todo volvió rápidamente a la normalidad. La Policía no logró establecer la identidad del votante ni de su acompañante, que también se alejó del lugar tras registrar el incidente.

El insólito intento de sufragio disfrazado se viralizó rápidamente en redes sociales, donde varios usuarios compartieron comentarios entre el humor y la sorpresa por lo ocurrido. En medio de una jornada electoral sin mayores sobresaltos, El Palomar se llevó, al menos por un rato, una de las postales más llamativas del día.