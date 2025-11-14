Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spagnuolo

La resolución judicial llegó tras levantarse el secreto de sumario y analizar los audios que dieron origen al expediente. “Considero reunido el grado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo Picardi al pedir la declaración de Spagnuolo.

Entre los citados aparecen figuras de la estructura interna de la ANDIS, como Daniel María Garbellini, número dos del organismo, señalado por haber montado un presunto sistema paralelo de pedidos de sobornos. También fueron convocados empresarios y responsables de droguerías a las que se atribuye haber pagado retornos para obtener contratos estatales.

El fiscal sostiene que durante la gestión de Spagnuolo funcionó un “esquema estructurado y sostenido de direccionamiento de contrataciones públicas”, con un perjuicio directo para el erario y para uno de los sectores más vulnerables: los beneficiarios del Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas, madres con siete hijos y adultos mayores sin cobertura médica.

La investigación en la ANDIS

La investigación comenzó en agosto, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describe un supuesto sistema de coimas del 3% en la compra de medicamentos. Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, también mencionaban a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno fue imputado.

A partir de la repercusión del material, el presidente Javier Milei desplazó a Spagnuolo mediante un decreto. Desde entonces, el exfuncionario se alejó del Gobierno y retomó su actividad privada como abogado, mientras insiste en que no reconoce las conversaciones difundidas.

La defensa de Spagnuolo

Su defensa, a cargo de Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito en el que sostiene que los audios podrían haber sido manipulados o producidos mediante inteligencia artificial. “Parece mi voz, pero no soy yo”, asegura Spagnuolo, quien afirma no recordar haber mantenido la charla en cuestión. La estrategia jurídica exige ahora que la Justicia analice las grabaciones y determine su autenticidad.

Sin embargo, fuentes judiciales dejaron trascender que existe más material audiovisual que complicaría al exdirector de la ANDIS. Según los investigadores, esas evidencias mostrarían de manera directa maniobras ilícitas vinculadas a contrataciones con sobreprecios y pedidos de coimas.