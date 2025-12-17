Deportes |

Procesan a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en San Lorenzo

El expresidente del club fue procesado por administración fraudulenta en medio del estado de acefalía de la instituciòn de Boedo. No puede salir del país ni ejercer cargos políticos.

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue procesado por administración fraudulenta, tras la denuncia presentada por César Francis y Christian Meza y luego de una investigación iniciada por la fiscal Mónica Cuñarro.

El procesamiento implica que Moretti no puede salir del país y, en caso de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta seis años de prisión. Además, tiene prohibido ejercer cualquier cargo político. La decisión llega en medio del estado de acefalía del club, declarado este martes, tras la salida temporal del expresidente.

ADEMÁS: San Lorenzo: cayó el gobierno de Marcelo Moretti y hay acefalía en el club

moretti-1

Cámara oculta y licencia

El dirigente se encontraba bajo presión luego de que se filtrara una grabación en la que presuntamente recibía coimas por el fichaje de un juvenil. Tras la difusión de este material, Moretti solicitó una licencia pero retomó sus funciones hasta el momento en que el club entró en estado de acefalía.

escandalo-en-san-lorenzo-asi-fue-la-camara-oculta-a-morettj_416x234

Futuro de San Lorenzo

Con la salida de Moretti, la Mesa de la Asamblea deberá convocar a una asamblea extraordinaria para definir la fecha de elecciones dentro de un plazo menor a 90 días. La decisión busca asegurar la continuidad institucional y permitir que los socios del club elijan nuevas autoridades.

El proceso judicial sobre Moretti continuará mientras San Lorenzo intenta reorganizar su estructura administrativa.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados