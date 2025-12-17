Procesan a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en San Lorenzo

El procesamiento implica que Moretti no puede salir del país y, en caso de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta seis años de prisión. Además, tiene prohibido ejercer cualquier cargo político. La decisión llega en medio del estado de acefalía del club, declarado este martes, tras la salida temporal del expresidente.

moretti-1

Cámara oculta y licencia

El dirigente se encontraba bajo presión luego de que se filtrara una grabación en la que presuntamente recibía coimas por el fichaje de un juvenil. Tras la difusión de este material, Moretti solicitó una licencia pero retomó sus funciones hasta el momento en que el club entró en estado de acefalía.

escandalo-en-san-lorenzo-asi-fue-la-camara-oculta-a-morettj_416x234

Futuro de San Lorenzo

Con la salida de Moretti, la Mesa de la Asamblea deberá convocar a una asamblea extraordinaria para definir la fecha de elecciones dentro de un plazo menor a 90 días. La decisión busca asegurar la continuidad institucional y permitir que los socios del club elijan nuevas autoridades.

El proceso judicial sobre Moretti continuará mientras San Lorenzo intenta reorganizar su estructura administrativa.