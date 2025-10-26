Comenzaron a votar los principales candidatos: qué dijeron

Santilli subrayó la relevancia de la participación ciudadana en las urnas. “Convoco a la gente a que venga a votar y a definir su voto. Es muy importante hacerlo con respeto y con tranquilidad”, señaló el candidato a diputado nacional, que ocupó el primer lugar de la lista tras la renuncia de José Luis Espert.

Sobre la campaña electoral, reconoció que fue un proceso “difícil y corto”. “Tuve solo 18 días de campaña. Fue una campaña distinta, complicada, pero puse toda la actitud y la garra. De eso se trata”. Y agregó: "Mi objetivo fue remontar la distancia de septiembre. Tengo fe y ganas de que eso suceda, pero esperemos los resultados".

Por su parte, Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, se mostró confiado en que habrá una buena convocatoria en las urnas. "En general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre. Así que si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación”, analizó.

Taina dijo también que no cree que el sistema de la Boleta Única de Papel genere dificultades a los votantes: "En el caso de la provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa que es diputado nacional".