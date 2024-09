Con críticas del gobierno a los gremios aeronáuticos, terminó el paro de Aerolíneas Argentinas

Así lo hizo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras asegurar que la medida de fuerza se debe a que la administración de Javier Milei decidió quitarle a los pilotos el beneficio de viajar gratis en clase business.

“Están parando porque no les dieron los asientos en business. Los pilotos, que ganan entre tres y 20 millones de pesos, en algunos casos volando tres vuelos por mes, tienen una serie de prerrogativas, entre las cuales una es volar toda su familia en business. El Gobierno no tiene por qué aumentarles, ellos tienen su plata, no a costa del contribuyente”, explicó el funcionario en declaraciones radiales.

El paro provocó más de 300 cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas y afectó a unos 37.000 pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, según datos brindados por la línea de bandera. La medida de fuerza concluyó este mediodía y fue la más extensa en lo que va de la gestión libertaria.

Los sindicatos reclaman un aumento salarial de al menos 25%, mientras que la administración libertaria ofrece 11%. En ese sentido, Sturzenegger consideró que no debería haber incrementos hasta que la empresa obtenga ganancias en sus operaciones.

sturzeneggergobierno.webp Para Federico Sturzenegger, no debería haber incrementos salariales en Aerolíneas Argentinas.

“El aumento que el Gobierno puede conceder es de 0%, porque hasta que la empresa no tenga ganancia, que la puede tener, no pueden venir al contribuyente a pedirle más recursos. Ellos tienen la capacidad de ordenarse, de adecuar su planta, y con los ahorros que obtengan de ahí, puedan dar los aumentos salariales. Pero no a costa de los contribuyentes”, opinó.

El funcionario comparó la situación de Aerolíneas Argentinas con las de otras compañías públicas, como la de los ferrocarriles, al afirmar que como puede cobrar el precio que quiere, no debería tener pérdidas. “Hay aerolíneas que compiten con ella que no tienen pérdida y se manejan con capital privado de sus accionistas. Entonces, ¿con qué derecho o qué criterio pueden pedir aumento salarial?”, planteó.

“La empresa tenés que manejarla con eficiencia y no con plata de los contribuyentes. No hemos querido movernos de eso”, insistió.

En tanto, Sturzenegger ratificó que el Gobierno insistirá con privatizar Aerolíneas Argentinas. "Estaba la solución de privatizarla, pero el Congreso dijo no, así que vamos a lidiar con esta situación", dijo el Ministro. Y agregó: "Nosotros no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso privatización de Aerolíneas, pero hay grupo de 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto firmado por Hernán Lombardi. Sería un excelente momento en medio de este conflicto para volver a impulsarlo".

"No vamos a permitir las ineficiencias o los privilegios exorbitantes que tienen los empleados a costa del contribuyente", concluyó.