Incidentes en General Paz: la Policía avanzó contra la manifestación de los empleados del INTI

El conflicto se intensificó luego de que se firmara la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, un área con más de cuatro décadas de funcionamiento y considerada estratégica por sus estándares técnicos en la región. La medida generó preocupación y derivó en una convocatoria urgente de empleados.

Los manifestantes (entre ellos integrantes de organizaciones sociales y espacios políticos), se reunieron por la mañana en la sede del Parque Tecnológico Miguelete para reclamar mejoras salariales y expresar su rechazo a la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI. Más tarde avanzaron hacia la colectora, donde su presencia derivó en un corte total de la circulación.

protesta-inti

Los empleados estatales se movilizaron luego de que el Gobierno avanzara con la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en un proceso de “modernización administrativa” que prevé trasladar las tareas del área al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), habló con el canal "Crónica TV" donde expresó que: “Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral”. Además cuestionó el anuncio oficial de reducir en un diez por ciento la planta de empleados estatales, advirtiendo que a fin de año se vencerán más de 70.000 contratos en la administración nacional, donde el gremio exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales.

Embed | Represión en el INTI |



Trabajadores del INTI y ATE protestan contra el decreto que desarma el organismo clave para la industria nacional.



Rodolfo Aguiar denuncia detenciones ilegales y represión policial en la General Paz. Esto no es ajuste, es vaciamiento del Estado. Hay… pic.twitter.com/pbZKSGgScr — Nicolás (@NicoWhite81) December 3, 2025

Los choques más fuertes se registraron a la altura de Villa Maipú, en San Martín, cuando el grupo de manifestantes intentaron cortar el tránsito. Efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que permanecían apostados desde temprano avanzaron para evitar el bloqueo y se produjeron forcejeos y corridas.

En la sede de Villa Martelli continuó la tensión, con trabajadores que denunciaron un incremento en la presencia policial y advirtieron que la protesta responde tanto al cierre del área como a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

protesta inti

Recordemos que, durante el 7 y 8 de julio de este año, cientos de trabajadores del INTI ya habian realizado una protesta en las inmediaciones de la autopista General Paz; en rechazo a la disolución del organismo.

La movilización se llevó a cabo bajo la consigna “El INTI no se toca”, en oposición al Decreto 462/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que dispuso la eliminación formal del instituto para convertirlo en una “unidad organizativa” de menor jerarquía y con menos atribuciones.