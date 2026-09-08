Con Malvinas como tema central, volvió a reunirse la mesa política

Patricia Bullrich ingresa a la Casa Rosada para participar de la Mesa Política.

El tema se abordó además en la última reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei. Allí se definió que la normativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos. Se trata de la materialización de los anuncios que el líder de La Libertad Avanza realizó el pasado jueves a través de la cadena nacional, en la que enfatizó la defensa a la soberanía de las Islas Malvinas.

En otro pasaje de la reunión, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, realizaron un repaso de los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras entre los que destacan la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el Super RIGi.

A su turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó sobre los distintos convenios viales firmados con las diferentes provincias.

Participaron del encuentro la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.