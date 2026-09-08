Con Malvinas como tema central, volvió a reunirse la mesa política

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada. Allí se definieron detalles del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política en la Casa Rosada con la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas como eje central del temario. Según fuentes oficiales, el reducido círculo ultimó detalles del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría enviarse el viernes al Congreso nacional para ser presentado la semana próxima.
En el encuentro, el canciller Pablo Quirno enumeró las próximas empresas internacionales que serán sancionadas por operar en las islas sin autorización.
El Gobierno hizo lo propio a través de la Procuración del Tesoro con Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, presentó los detalles del proyecto de la Base Naval integrada en Tierra del Fuego, que incluye al Polo Logístico en la Patagonia. Durante la reunión que duró poco menos de dos horas, se resolvió que los dos ministros visiten la provincia este viernes para recorrer la zona y acelerar la obra.
El tema se abordó además en la última reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei. Allí se definió que la normativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos. Se trata de la materialización de los anuncios que el líder de La Libertad Avanza realizó el pasado jueves a través de la cadena nacional, en la que enfatizó la defensa a la soberanía de las Islas Malvinas.
En otro pasaje de la reunión, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, realizaron un repaso de los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras entre los que destacan la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el Super RIGi.
A su turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó sobre los distintos convenios viales firmados con las diferentes provincias.
Participaron del encuentro la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
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