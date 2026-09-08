Milei, en duda: ¿Viajará finalmente a Inglaterra tras su giro por Malvinas?

El giro de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas abrió un nuevo interrogante dentro del Gobierno: si finalmente el Presidente viajará a Inglaterra hacia fin de año, tal como se venía organizando desde hace más de un año.
Tanto en Casa Rosada como en Cancillería evitaron confirmar que la visita a Londres continúe en pie. El viaje había cobrado fuerza en julio, cuando un ministro había señalado que el jefe de Estado podía llegar a suelo británico entre octubre y noviembre, en el marco de un foro de inversiones.
La actividad, denominada "Argentina Week", ya tuvo una edición en Nueva York y tendrá otra en París a finales de septiembre. La posibilidad de realizar una versión en Londres estaba siendo analizada, pero el escenario político cambió y ahora la denominada "Londres Week" quedó en una nebulosa.
El posible viaje también había generado expectativa por un eventual encuentro con Mick Jagger, líder de los Rolling Stones. El año pasado, Milei recibió en Casa Rosada al ex primer ministro británico Boris Johnson, quien se encontraba promocionando su libro.
Durante aquella reunión, el propio Presidente le manifestó a Johnson su interés en conocer al histórico músico británico. Según trascendió entonces, el ex premier se había ofrecido a gestionar un encuentro entre ambos cuando Milei viajara a Londres.
Sin embargo, el tiempo pasó y la situación política alrededor de la cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena. En ese contexto, la eventual visita presidencial al Reino Unido quedó rodeada de dudas.
El cambio de postura quedó expuesto en la última cadena nacional, donde Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas vinculadas con la cuestión.
Además, el Presidente confirmó que habrá sanciones para las empresas que intenten explotar recursos naturales en las inmediaciones del archipiélago.
La posición representa un giro respecto de algunas de sus declaraciones anteriores. Milei había reivindicado el principio de autodeterminación de los isleños, había elogiado a Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982, y había evitado referirse directamente a las actividades de empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas.
Entre ellas aparecen la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, vinculadas al proyecto Sea Lion.
Ahora, el Presidente puso el foco sobre esas actividades y recordó durante su discurso que las Naciones Unidas instan a Argentina y al Reino Unido a no avanzar con acciones unilaterales, especialmente en relación con la explotación de recursos naturales.
En ese sentido, Milei cuestionó con dureza el proyecto petrolero y afirmó: "El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos".
Con este nuevo escenario, el Gobierno mantiene en reserva qué ocurrirá con la eventual visita presidencial a Londres. Por ahora, nadie en Casa Rosada ni en Cancillería confirma que el viaje siga adelante, mientras la cuestión Malvinas volvió a tensar la relación con el Reino Unido.
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