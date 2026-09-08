Milei, en duda: ¿Viajará finalmente a Inglaterra tras su giro por Malvinas?

Sin embargo, el tiempo pasó y la situación política alrededor de la cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena. En ese contexto, la eventual visita presidencial al Reino Unido quedó rodeada de dudas.

El nuevo discurso de Milei sobre Malvinas

El cambio de postura quedó expuesto en la última cadena nacional, donde Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas vinculadas con la cuestión.

Además, el Presidente confirmó que habrá sanciones para las empresas que intenten explotar recursos naturales en las inmediaciones del archipiélago.

La posición representa un giro respecto de algunas de sus declaraciones anteriores. Milei había reivindicado el principio de autodeterminación de los isleños, había elogiado a Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982, y había evitado referirse directamente a las actividades de empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas.

Entre ellas aparecen la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, vinculadas al proyecto Sea Lion.

Ahora, el Presidente puso el foco sobre esas actividades y recordó durante su discurso que las Naciones Unidas instan a Argentina y al Reino Unido a no avanzar con acciones unilaterales, especialmente en relación con la explotación de recursos naturales.

En ese sentido, Milei cuestionó con dureza el proyecto petrolero y afirmó: "El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos".

Con este nuevo escenario, el Gobierno mantiene en reserva qué ocurrirá con la eventual visita presidencial a Londres. Por ahora, nadie en Casa Rosada ni en Cancillería confirma que el viaje siga adelante, mientras la cuestión Malvinas volvió a tensar la relación con el Reino Unido.