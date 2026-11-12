Condenan al Estado argentino por la destitución del exjuez Eduardo Moliné O'Connor

Como el exjuez falleció en agosto de 2014, el tribunal dispuso medidas económicas y administrativas en favor de sus herederos, que deberán cumplirse en el plazo de un año; paralelamente el Estado tendrá que restablecer el régimen de pensión correspondiente conforme a la Ley 24.018, con efecto retroactivo a la fecha de su fallecimiento, más una indemnización de 300.000 dólares para su viuda y de 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos, en concepto de daños, además de 30.000 dólares destinados a los representantes legales por costas y gastos.

Quién fue Eduardo Moliné O’Connor

Eduardo Moliné O’Connor se desempeñó como abogado y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1990 y 2003. Nacido en Buenos Aires en 1938, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1963 y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito del derecho civil y comercial.

Antes de llegar al máximo tribunal, trabajó en la administración de Justicia, en Obras Sanitarias de la Nación y en la Cancillería, además de ejercer la abogacía en su propio estudio. Fue designado juez de la Corte Suprema en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, y formó parte de la denominada "mayoría automática".

El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003, por 45 votos afirmativos contra 19 negativos, por "mal desempeño" en sus funciones.