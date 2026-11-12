Diego Santilli destacó la planificación y la inversión de Corrientes para anticiparse a El Niño

Coordinaciòn y cooperación institucional

Al finalizar la recorrida por las instalaciones, el gobernador Juan Pablo Valdés indicó que mostraron a las autoridades nacionales el trabajo que está haciendo el COE y las acciones para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, donde la provincia se anticipó con obras hídricas y tareas preventivas. Destacó la continuidad de las tareas que se desarrollan junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y subrayó la necesidad de sostener el esquema de cooperación entre los distintos niveles del Estado para responder a las contingencias climáticas.

“Tenemos que volver a un país donde el Gobierno nacional trabaja en conjunto y las diferentes provincias seguimos trabajando con los municipios, entendiendo que todos son argentinos, que todos son correntinos, que todos son ciudadanos de este país”, afirmó el mandatario. En esa línea, remarcó la importancia de que los organismos actúen de manera conjunta dentro de sus responsabilidades “en pos de conseguir las obras para mitigar las situaciones de El Niño”,

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, valoró la integración entre la AFE y los equipos locales, así como la inversión provincial en equipamiento. “Es muy importante ver cómo se integró la Agencia Federal de Emergencias con la provincia de Corrientes; el trabajo conjunto que están haciendo y la tecnología en la que ha invertido la provincia y el gobernador Valdés es muy importante”.

Participaron de la recorrida, legisladores nacionales y provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, el Intendente de la Capital Claudio Polich y el Jefe de la Policía y representantes de Fuerzas Federales.

Tecnología y prevención

El centro de operaciones del COE funciona en el Parque Tecnológico, desde allí se realiza el seguimiento de las crecidas de los ríos, las inundaciones, las temperaturas extremas, la infraestructura crítica y los focos de calor detectados mediante imágenes satelitales.

El sistema de alerta temprana permite proyectar escenarios con entre siete y diez días de antelación. Para ello, el organismo dispone de un panel integral de información, una plataforma de gestión de riesgos y equipos informáticos de alto rendimiento que centralizan datos en tiempo real para orientar la toma de decisiones.

A este monitoreo se suman las obras hídricas, de canalización y entubamiento ejecutadas previamente en diversas localidades, junto con la asistencia que el Gobierno provincial coordina con los municipios para acompañar a las familias afectadas.