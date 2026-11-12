Luis Vivona participó del encuentro internacional Jueces por la Paz con más de 350 magistrados

La relación de Vivona con el ámbito judicial se consolidó durante su paso por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde participó del tratamiento de pliegos y designaciones de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, en el marco del fortalecimiento de los distintos departamentos judiciales bonaerenses.

Uno de los avances vinculados con esa tarea fue la aprobación de la Ley Provincial N° 15.484, que establece la creación de nuevos juzgados y un tribunal con competencia en Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz. La iniciativa está relacionada con la construcción del nuevo Polo Judicial de Malvinas Argentinas, impulsada por el intendente Leo Nardini.

El proyecto apunta a descentralizar los servicios judiciales, agilizar los tiempos de respuesta y acercar el acceso a la Justicia a los vecinos de esos distritos. En ese contexto, Vivona destacó la importancia de acompañar propuestas que fortalezcan los vínculos institucionales y promuevan el intercambio entre representantes de distintos países.

“Creo que esta participación tiene que ver con la paz, tiene que ver con la inclusión, visto del lado judicial, que no es menor, y también en sintonía con lo que venimos realizando en Malvinas Argentinas junto a Leo Nardini y el Comité Olímpico”, expresó el legislador.

La participación del Comité Olímpico Argentino (COA), presidido por Mario Moccia, permitió sumar al ámbito deportivo a las actividades del encuentro. La articulación entre ambas instituciones incorporó la actividad física como una herramienta para promover el compañerismo, el respeto y la convivencia entre los representantes de las distintas naciones.

Durante las jornadas también se puso en valor la Ley de Deporte Urbano impulsada por Vivona en la Legislatura bonaerense. Fede propuso que esa experiencia pueda servir como referencia para otros países interesados en desarrollar iniciativas similares.

En la misma línea, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, manifestó su respaldo a la propuesta. “Yo creo que en todo el mundo debería haber una ley de deporte urbano que permita hacer deporte a todos, a todas las personas”, sostuvo.

Las Terceras Jornadas Latinoamericanas por la Paz consolidaron un espacio que, desde hace tres ediciones, reúne a integrantes de los poderes judiciales de diferentes países para compartir experiencias, debatir sobre los desafíos de la Justicia y fortalecer los vínculos de cooperación internacional. La participación de Vivona se suma a su trabajo desde la Legislatura bonaerense en iniciativas vinculadas con el funcionamiento del sistema judicial y el acceso a la Justicia.