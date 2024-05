Condenan a tres años y medio de prisión al hombre que le tiró un botellazo a Javier Milei

La jueza María Eugenia Capuchetti homologó el acuerdo suscripto por Gastón Mercanzini con el fiscal Carlos Rívolo y dispuso una pena de un año y medio por el episodio del botellazo y una unificada de tres y medio por otra causa anterior.

Mercanzini estaba detenido por un episodio de violencia de género y pactó la pena –que lo mantendrá al menos dos años y cuatro meses en prisión- después de haber reconodio su responsabilidad por los hechos.

Como parte del juicio, el hombre pidió someterse a un tratamiento de rehabilitación y desintoxicación hasta su recuperación. El imputado “comprende y reconoce expresamente la existencia de los hechos en juicio y la responsabilidad que se le atribuye”, indicó la sentencia.

Por el episodio del botellazo, Mercanzini fue condenado por lesiones leves agravadas por haber sido cometido contra integrantes de una fuerza de seguridad. El proyectil no impactó en Milei, pero sí en uno de los custodios que acompañaba el vehículo descapotable en el que se dirigía desde el Congreso a la Casa Rosada.

Después del botellazo, Mercanzini no fue preso y empezaron a publicar las imágenes del ataque en redes y su perfil con fotos con referentes del kirchnerismo. “Son tan cortos de mente que me tuve que hacer otro perfil, no voy a ir en cana y si voy con la frente en alto, me animé a lo que muchos no pudieron”, escribió cuando las imágenes ya eran públicas y la policía lo buscaba.

Al día siguiente, se entregó en un canal de televisión. Dijo que estaba desocupado, que era adicto, que ese día estaba borracho cuando ocurrieron los hechos y que vivía en la calle. "Esa semana, del 3 al 10 de diciembre, me emborraché tres veces. El día del episodio estaba borracho. No sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el Presidente electo el plan de convertibilidad era bueno. Me afectó mucho eso. Escuchar en la plaza que la gente aplaudía, que estamos mal, pero que la vamos a pasar peor, que los Falcon verdes...”, señaló en su declaración indagatoria.

Allí también le pidió perdón a Milei y se arrepintió. “Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo”, relató.

Actualmente, Mercanzini está detenido en el penal de Marcos Paz.