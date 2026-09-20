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Conflicto en Fate: el gremio cuestionó la orden de desalojo

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino cuestionó la decisión de la Justicia de avanzar con el desalojo de la planta de Fate.

Los trabajadores de Fate rechazaron la orden judicial de desalojo de la planta de San Fernando y anunciaron que buscarán impedir la medida, mientras organizaciones sociales y políticas preparan una concentración frente a la fábrica para respaldar el reclamo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, calificó la resolución como un “disparate jurídico” y cuestionó la intervención de la Justicia penal en un conflicto de carácter laboral.

Concentración en la fábrica

El dirigente afirmó que el sindicato pondrá a disposición todos los recursos necesarios “para que no se lleve adelante esta decisión” y recordó que el conflicto se mantiene desde el 18 de febrero.

Desde el SUTNA responsabilizaron a la empresa por la situación y sostuvieron que el conflicto se originó de manera “totalmente ilegal”. Según el gremio, Fate avanzó sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin respetar los acuerdos de no realizar despidos.

En ese contexto, organizaciones sociales y políticas convocaron para este lunes 21 a una concentración en las puertas de la fábrica para manifestarse contra el desalojo y respaldar a los trabajadores.

“Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha”, expresaron desde el sindicato, que cerró su convocatoria con la consigna: “Fate no se cierra”.

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