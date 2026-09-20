Conflicto en Fate: el gremio cuestionó la orden de desalojo

Desde el SUTNA responsabilizaron a la empresa por la situación y sostuvieron que el conflicto se originó de manera “totalmente ilegal”. Según el gremio, Fate avanzó sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin respetar los acuerdos de no realizar despidos.

En ese contexto, organizaciones sociales y políticas convocaron para este lunes 21 a una concentración en las puertas de la fábrica para manifestarse contra el desalojo y respaldar a los trabajadores.

“Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha”, expresaron desde el sindicato, que cerró su convocatoria con la consigna: “Fate no se cierra”.