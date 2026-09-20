Aprobar la reforma del Banco Central, el desafío del oficialismo en el Senado

La reforma también modifica el mecanismo de designación de los directores. Hoy en día, ese punto es una atribución del Senado. En cambio, la iniciativa establece que deberá contar con el respaldo de ambas cámaras.

“Hay ruido con los dos tercios para sacar a un director y mayoría simple para su designación”, resumió una fuente parlamentaria, al describir las diferencias que surgieron durante las negociaciones en el Senado. El oficialismo busca evitar modificaciones al texto aprobado por Diputados. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para un nuevo tratamiento.

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Uno de los principales cambios del proyecto es establecer como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda. Además, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, a las provincias y a otros niveles de gobierno.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

El proyecto también propone eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.