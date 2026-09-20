Aprobar la reforma del Banco Central, el desafío del oficialismo en el Senado

La iniciativa tiene media sanción de Diputados, pero se encuentra trabada en la Cámara alta. Cuál es el punto principal que genera diferencias entre el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados. Los ejes centrales de la reforma del BCRA.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tendrá en los próximos días el desafío de destrabar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una iniciativa considerada clave para el gobierno de Javier Milei en su programa económico.
La principal diferencia entre el oficialismo y sus aliados está centrada en el mecanismo de remoción de los directores del BCRA. El proyecto diseñado por la Casa Rosada establece que para apartar a un integrante del directorio se necesitará la aprobación de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.
Bullrich busca que el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se debata el jueves 24 de septiembre en el recinto junto con otra iniciativa impulsada por legisladores del norte del país, vinculada con la regulación del Mercado Voluntario de Carbono. Para eso, deberá aceptar que se cambie ese punto del artículo 3 sobre remoción de autoridades, ya que, sin ese punto, será difícil poder sancionar este proyecto.
Actualmente, la Carta Orgánica establece que la remoción de un director puede ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo consejo de una comisión especial del Congreso.
La reforma también modifica el mecanismo de designación de los directores. Hoy en día, ese punto es una atribución del Senado. En cambio, la iniciativa establece que deberá contar con el respaldo de ambas cámaras.
“Hay ruido con los dos tercios para sacar a un director y mayoría simple para su designación”, resumió una fuente parlamentaria, al describir las diferencias que surgieron durante las negociaciones en el Senado. El oficialismo busca evitar modificaciones al texto aprobado por Diputados. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para un nuevo tratamiento.
Uno de los principales cambios del proyecto es establecer como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda. Además, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, a las provincias y a otros niveles de gobierno.
Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
El proyecto también propone eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.
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