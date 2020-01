En diálogo con Radio 10, el máximo mandatario hizo un balance a escasos nueve días de cumplir su primer mes en el cargo y enfatizó: "Los objetivos que nos habíamos fijado se están cumpliendo, todo está saliendo de acuerdo con lo que planificamos".

"La idea que le dimos a los argentinos durante la campaña la estamos cumpliendo: que esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos", agregó.

Consultado sobre cómo encontró el país al llegar a la Casa Rosada, hizo espacio para criticar a su antecesor Mauricio Macri, de quien consideró que "hizo muchas cosas en campaña sin medir las consecuencias del día después".

"Llegamos nosotros y tuvimos que hacernos cargo de todos los problemas, pero preservando a los sectores más débiles. Entonces dijimos `no, las tarifas no aumentan; las naftas no aumentanï", señaló.

"Ahora, el 21% del IVA que debió aplicarse sobre alimentos, que graciosamente lo sacaron, se convertía en un problema, porque trasladado a precios hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos", advirtió.