Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en la Quinta de Olivos

El líder libertario y su par del PRO dialogaron sobre las reformas estructurales que planea llevar adelante el Gobierno. El ex presidente ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador.

Se trata del primer encuentro entre ambos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Macri había señalado que volvería a realizar sus observaciones sobre la gestión. El Presidente explicíó al exmandatario las reformas que ya comenzó a analizar con los gobernadores: laboral, impositiva y del Código Penal.

“Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustaría que funcionen mejor”, comento Milei en la reciente entrevista que dio sobre los encuentros que mantuvo con Macri antes de la victoria del último domingo.

En la previa al encuentro, el líder del partido amarillo buscó marcar la cancha y sostuvo que el PRO tendrá su propio candidato presidencial en 2027, cuando Milei busque su reelección.

El presidente Javier Milei volverá a reunirse con el ex mandatario y líder del PRO Mauricio Macri, este viernes a la noche, en plena reestructuración del Gabinete y en medio de la búsqueda de consensos que permitan impulsar reformas como la laboral y tributaria, entre otras.

Milei concretará el encuentro con Macri después de la reunión que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada, en la quinta de Olivos, donde volverá a agasajar a su comensal con el clásico menú de milanesas y ensalada.

Cambio de horario

A pesar de estaba previsto que el intercambio tuviera lugar en horas del mediodía, finalmente será por la noche, según confirmaron fuentes oficiales a los medios acreditados.

El viernes se concretó la segunda reunión en pocos días entre el presidente Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri.

El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros con Milei y anticipó incluso algunos puntos del temario. “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”, contó el pasado miércoles, desde Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp.

Por su parte, marcó las claves del mensaje que repetirá esta noche ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó.

El PRO está "más vivo que nunca"

Por otra parte, reafirmó que el PRO, el espacio que fundó, "está más vivo que nunca" y anticipó que tendrá un candidato "competitivo" para 2027. Sus dichos no fueron tomados con gran trascendencia en Casa Rosada que asegura que para el 2027 todavía resta tiempo.

“Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó una importante voz del Gabinete.

“No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”, sostuvieron en otro despacho al respecto.