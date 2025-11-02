Macri celebró la llegada de Diego Santilli: "Podrá articular las reformas con los gobernadores"

El dirigente del PRO, que ya había mostrado su disconformidad con otros movimientos dentro del Gabinete, sostuvo que el exvicejefe de Gobierno porteño podrá “articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”.

“Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, expresó Macri en X, reafirmando el vínculo político con La Libertad Avanza.

Macri había sido crítico

El apoyo de Macri a Santilli ocurre en un contexto de tensiones entre el líder del PRO y el presidente Milei. Días atrás, Macri había cuestionado severamente el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, argumentando falta de experiencia en la administración pública. El expresidente no pudo ocultar su descontento por la salida de Guillermo Francos, a quien consideraba un funcionario clave por su capacidad de diálogo. “No parece ser una buena noticia”, señaló en un posteo, en el que dedicó elogios al renunciante y sugirió su reemplazo por Horacio Marín, actual titular de YPF.

En este marco, la decisión de Milei de designar a Santilli -quien ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires con el sello de La Libertad Avanza, tras un acuerdo con el PRO- aparece como un gesto de apertura hacia sectores aliados. “Esta es una clara señal de amplitud de parte del oficialismo”, celebraron fuentes cercanas al PRO, que destacaron la capacidad del “Colo” para tender puentes con los gobernadores, especialmente en un momento en el que el Gobierno busca apoyo legislativo para avanzar con su agenda de reformas estructurales.

La designación fue confirmada este domingo, luego de una jornada de reuniones en la Quinta de Olivos, donde Milei recibió a figuras clave del tablero político nacional. El propio Santilli contó que recibió la llamada del Presidente mientras regresaba de Paraná, donde había acompañado a su hijo en una competencia automovilística: “Acepté al instante”, aseguró.

Al asumir como ministro del Interior, Santilli tomará un rol estratégico en la relación del Gobierno con las provincias y el Congreso, un área central para lograr los consensos necesarios para la aprobación de reformas fiscales, laborales y políticas. “Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Me sumo para seguir avanzando”, expresó el funcionario, en sintonía con el discurso oficial.