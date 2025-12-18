Congreso: el PRO cuestionó la designación en la AGN y pidió acciones judiciales

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del jueves 18 de diciembre, cuando el oficialismo impulsó la votación pese a las objeciones planteadas por la oposición. Primero de manera informal y luego en el recinto, una situación que quedó registrada en el Diario de Sesiones.

El bloque anticipó que iniciará las acciones judiciales correspondientes para restablecer la legalidad y el respeto por las reglas institucionales.

Desde el bloque explicaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que, durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar los temas expresamente incluidos en la convocatoria. Por lo que avanzar con la designación habría excedido las facultades habilitadas.

Los diputados del PRO remarcaron que la AGN es un organismo constitucional de control externo del Estado y que su integración no puede ser considerada una cuestión administrativa interna del Parlamento. En ese marco sostuvieron que una designación fuera de las reglas no fortalece el control, sino que lo debilita.

Sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial.

El bloque anunció que no convalida la designación y la considera “nula de nulidad absoluta”, además adelantó que promoverá acciones judiciales para restablecer la legalidad institucional. También expresaron que acompañaron al Gobierno en otros momentos críticos, pero advirtieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial.