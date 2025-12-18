Un diputado libertario celebró por error un dictamen de Unión por la Patria

“No puedo dejar de agradecer obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”, señaló Almirón al iniciar su exposición. A continuación, explicó que no leería la totalidad del anexo correspondiente, pero sí aquellas iniciativas vinculadas a su provincia. Según expresó, su intención era demostrar que Corrientes había sido tenida en cuenta y que no todas las obras se encontraban paralizadas, como se había afirmado previamente.

Con ese objetivo, el diputado detalló una serie de trabajos viales y de infraestructura que beneficiarían a Corrientes, entre ellos la ruta nacional 126 en el tramo Sauce–Curuzú Cuatiá, la ruta nacional 119 entre Mercedes y Curuzú Cuatiá, el tramo Riachuelos–Saladas de la ruta 12, la ruta 120; y tareas de reparación y mantenimiento de la autopista 14. Durante varios minutos, enumeró estas obras como parte de lo que entendía era el dictamen oficialista.

Sin embargo, la exposición se vio interrumpida cuando desde la oposición le advirtieron que el texto que estaba leyendo no pertenecía al proyecto defendido por el oficialismo. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó la palabra para aclarar la situación. “No es una chicana, pero lo que acaba de leer es nuestro dictamen”, señaló, y precisó que las obras mencionadas figuraban en una lista anexa presentada por su bloque a pedido de diputados de Chaco y Corrientes.

Embed No se me ocurre un papelón más grande. Diputado libertario agradece por las obras incluidas en el dictamen del Presupuesto 2026 DEL PERONISMO!! Y encima Almiron no es de los que recién ingresan. Mamita! Insólito!!. pic.twitter.com/xyq0d4xX1R — Lucas Romero (@LucaRomero) December 17, 2025

Según se explicó en el recinto, las obras celebradas por el legislador libertario no estaban incluidas en el texto de La Libertad Avanza, sino en una propuesta alternativa presentada por la oposición, que reclama la incorporación de obra pública que el proyecto del Gobierno no contempla.

Tras advertir el error, Almirón se mostró nervioso y se enredó en un intercambio con legisladores opositores, mientras el episodio generaba comentarios e ironías dentro del recinto. La escena se produjo en el marco de una sesión clave, convocada para debatir la llamada “ley de leyes” del próximo año, en un contexto de fuerte discusión política sobre el alcance del Presupuesto 2026.

La confusión del diputado libertario tuvo rápida repercusión fuera del Congreso. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del debate y comentarios de distintos dirigentes, que señalaron el episodio como una muestra de desconocimiento del contenido del dictamen que el oficialismo defendía en el recinto.