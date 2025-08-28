Corrientes: evacuaron la caravana de Karina Milei y Martín Menem

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a la provincia mesopotámica para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo.

Un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona donde estaba la hermana del Presidente comenzaron a amedrentar con gritos y empujones a los participantes.

De acuerdo a distintas versiones, en los últimos días, organizaciones que reclamaban por las mejoras en las partidas para discapacidad estaban realizando una manifestación en el área de la caravana. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir. Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia de Karina Milei en la capital correntina se suman al escrache que sufrió este miércoles el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

"Me preocupa que la violencia que nosotros sufrimos sea la violencia que todos los días la gente sufre, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora se ha extendido a Corrientes", dijo el diputado en declaraciones a A24.

Por su parte, con fotos de la acción de campaña y el mensaje "terminemos con la impunidad", la cuenta oficial del partido gobernante a nivel nacional expresó: "En Corrientes, Lisandro Almirón es Milei".

Embed EN CORRIENTES LISANDRO ALMIRON ES MILEI.



Este domingo 31 de Agosto votá violeta, votá La Libertad Avanza.



TERMINEMOS CON LA IMPUNIDAD. pic.twitter.com/qJ84XsCUpO — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 28, 2025

El Gobierno presentó una denuncia por los incidentes en la caravana de Milei

El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por el presidente Javier Milei ayer en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley".