Cristina Kirchner a Javier Milei: "Quiero pensar que lee lo que firma"

En su posteo, la expresidenta señaló: "Lo hacía más valiente Presidente (Milei). Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? ".

Y concluyó: "Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

Embed Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

Dos por uno

La última parte del posteo estuvo dirigida -aunque sin mencionarlo-- al expresidente Alberto Fernández , quien, cuando se produjo el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por COVID-19, responsabilizó por eso a su propia mujer.

Dos horas más tarde del primer posteo....

Aproximadamente dos horas después del primer posteo sobre el aumento salarial de Milei y su equipo, Cristina Kirchner subió otro en el que compara el decreto que ella firmara hace 14 años (al que el líder libertario atribuye el error de haberse subido su remuneración) y el firmado el 29 de febrero pasado.

"Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", apuntó la expresidenta.

Y agregó: "Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete".

Embed Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

La denuncia de Victoria Tolosa Paz

Por medio de un posteo en la red social X (ex Twitter), la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) denunció que el Presidente Javier Milei y los ministros de su gabinete dispusieron un aumento de sus salarios 48 por ciento en enero y febrero pasado y que todos cobran mas de 5 millones de pesos mensuales.

El informe de la legisladora fue titulado "Con la bandera de la austeridad Milei nos Miente" y explica que "el Presidente nos miente a todos los Argentina y Argentinas" , Y cuenta que "el Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores".

Tolosa Paz dio precisiones sobre ese incremento salarial: ¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los Ministros, los Secretarios y los Subsecretarios de Estado? AUMENTÓ UN 48 % ENTRE ENERO Y FEBRERO". Y anticipó que "por esa razón estamos presentando un Proyecto de Ley con diputados de UxP que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de Febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48 %".

"A su vez -añadió la diputada-, en el mismo proyecto pedimos que se suspendan el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial".