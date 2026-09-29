Máximo Kirchner confirmó que Cristina Kirchner quiere ser candidata a presidenta en 2027

El diputado nacional aseguró que su madre mantiene “la voluntad” de competir y destacó las gestiones ante organismos de la ONU para recuperar sus derechos políticos. También cuestionó la interna del peronismo y la situación judicial de la exmandataria.
El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la voluntad de ser candidata a presidenta en las elecciones de 2027, pese a la condena en la causa Vialidad y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El dirigente sostuvo que la exmandataria busca recuperar sus derechos políticos a través de organismos internacionales y vinculó esas gestiones con una eventual candidatura. “Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, afirmó.
Máximo Kirchner también cuestionó la sentencia contra su madre y apuntó especialmente contra la inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que “sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad” y consideró que la imposibilidad de que millones de personas puedan votar a la dirigente que prefieren “empieza a falsear el sistema democrático”.
El diputado también se refirió a la situación interna del Partido Justicialista y cuestionó a los sectores que acompañan algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, señaló. Además, recordó que desde su espacio buscaron resolver las diferencias partidarias mediante una elección interna. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”, remarcó.
Kirchner también cuestionó el discurso del presidente Javier Milei sobre la denominada casta. “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella (Cristina) y la casta sigue”, afirmó.
Por otra parte, al hablar de sus propias causas judiciales, entre ellas Hotesur y Los Sauces, negó que su situación condicione sus decisiones políticas. También recordó el intento de asesinato contra Cristina Kirchner ocurrido en septiembre de 2022 y afirmó que ese fue el momento en que realmente sintió miedo.
Finalmente, cuestionó el avance de la investigación por el atentado contra la exmandataria y sostuvo que “no fue a ningún lado”. Además, denunció una “disparidad en el trato” por parte de los tribunales y consideró que los tiempos judiciales responden, según su interpretación, al objetivo de “sacarlos de la cancha”.
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