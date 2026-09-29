Máximo Kirchner confirmó que Cristina Kirchner quiere ser candidata a presidenta en 2027

La interna del peronismo y las críticas al Gobierno

El diputado también se refirió a la situación interna del Partido Justicialista y cuestionó a los sectores que acompañan algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, señaló. Además, recordó que desde su espacio buscaron resolver las diferencias partidarias mediante una elección interna. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”, remarcó.

Kirchner también cuestionó el discurso del presidente Javier Milei sobre la denominada casta. “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella (Cristina) y la casta sigue”, afirmó.

Por otra parte, al hablar de sus propias causas judiciales, entre ellas Hotesur y Los Sauces, negó que su situación condicione sus decisiones políticas. También recordó el intento de asesinato contra Cristina Kirchner ocurrido en septiembre de 2022 y afirmó que ese fue el momento en que realmente sintió miedo.

Finalmente, cuestionó el avance de la investigación por el atentado contra la exmandataria y sostuvo que “no fue a ningún lado”. Además, denunció una “disparidad en el trato” por parte de los tribunales y consideró que los tiempos judiciales responden, según su interpretación, al objetivo de “sacarlos de la cancha”.