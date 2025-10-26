Cuáles son los documentos válidos y qué pasa si no voy a votar

Qué documentos sirven para votar

DNI tarjeta.

DNI libreta celeste

DNU libreta verde.

Libreta cívica.

Libreta de enrolamiento

La documentación que acredite la identidad a la hora de votar debe ser la misma con la que figuran los electores en el padrón definitivo de las legislativas 2025.

En ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa.

Elecciones 2025: qué pasa si no voto

Los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años que no asistan a votar este domingo 26 de octubre y no justifiquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral enfrentarán una serie de sanciones.

Según lo establece el Código Nacional Electoral en su artículo 125, se impondrá una multa económica que va de $50 a $500. El elector tiene 60 días después de la elección para presentar la justificación de su ausencia (por ejemplo, un certificado médico o la constancia de estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación).

Si el infractor no justifica su ausencia y no paga la multa, pasa a formar parte del Registro de Infractores al Deber de Votar. La consecuencia más severa, según el Código Electoral, es que "no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección".

Los ciudadanos designados como autoridades de mesa que no se presenten a cumplir su función enfrentan una doble sanción: económica y administrativa.