El Gobierno privatizó Transener: quiénes son los nuevos dueños de la energía del país

La nueva adjudicataria es una sociedad que tiene detrás a Jorge Brito, que además de ser dueño del Banco Macro es presidente y accionista de Genneia, y a una serie de empresarios de peso que conforman Edison Energía.

El consorcio energético está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo; socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

El grupo viene pisando fuerte en el mercado energético últimamente, ya que adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

El peso real de Transener en el sistema eléctrico

Transener controla más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión (500 kV) que atraviesan toda la Argentina y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Junto a su subsidiaria Transba, abarca el 85% de la transmisión eléctrica nacional, con una red de aproximadamente 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión, 160 estaciones transformadoras y una disponibilidad superior al 99,7%, según los datos oficiales incluidos en la resolución.

La venta de su paquete accionario figuraba como una de las prioridades del plan de privatizaciones del Gobierno, no solo por el peso estructural que tiene la compañía sino también por su rendimiento financiero: de acuerdo con los últimos balances publicados, registra ganancias anuales que superan los US$ 200 millones.

Pese a las expectativas que generaba la operación dentro del equipo económico de Javier Milei, el activo no logró seducir a fondos de inversión del exterior. Ningún capital extranjero se sumó a la puja final.

El resto de la composición accionaria de Transener queda distribuida entre la Anses, que conserva el 19,57% a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y los inversores que operan en la Bolsa de Comercio porteña, que se reparten el 27,79% restante.