Gustavo Sáenz exigió previsibilidad en el abastecimiento de gas para el norte argentino

En este contexto, el mandatario provincial sostuvo en sus redes sociales: "Hace años que el norte argentino vive la misma incertidumbre del abastecimiento del gas. Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a toda la Argentina. Desde nuestra tierra salió la energía para abastecer y hacer crecer el país. Por eso no podemos aceptar que hoy día tengamos que estar mendigando lo que durante décadas los alteños aportamos al país, y todos los años pasa lo mismo, la incertidumbre del abastecimiento, las restricciones para nuestras familias, para nuestros comercios, para nuestras industrias, para nuestros productores. Ha llegado el momento de poner fin a esto y garantizarle al norte argentino lo que le corresponde".

El gobernador salteño advirtió que la llegada de los frentes fríos reaviva anualmente la preocupación por las restricciones en el abastecimiento, lo cual impacta directamente en miles de familias, comercios e industrias del norte que ven comprometida su planificación por falta de certezas técnicas.

"Quiero ser muy claro, el norte argentino necesita previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas. No podemos seguir siendo argentinos de segunda. Voy a seguir gestionando y reclamando donde haga falta para que tengamos lo que nos corresponde. Porque las provincias del norte argentino merecen las mismas oportunidades, las mismas respuestas que cualquier otra región del país. Porque lo que estamos pidiendo no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a toda nuestra gente y a todos los argentinos", concluyó el gobernador de Salta.