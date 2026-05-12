Para el funcionario libertario Alejandro Álvarez, la universidad da pocos graduados y mucho gasto

“Se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice”, señaló el subsecretario. En esa línea, agregó: “Lo que pide la UBA es el fondo de refuerzo para los hospitales universitarios de todo el país, los únicos no son los de Buenos Aires”.

Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes y no docentes, protagoniza este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.

La convocatoria principal comenzó desde las 14 en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo. También se realizan movilizaciones y actividades en distintas provincias del país.

Reclamo por financiamiento y salarios

Los organizadores de la protesta exigen la actualización del presupuesto universitario, mayores partidas para investigación y ciencia, y una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

Desde las universidades advierten que el ajuste afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones, pone en riesgo obras de infraestructura y complica el sostenimiento de programas académicos y de investigación.