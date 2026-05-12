Para el funcionario libertario Alejandro Álvarez, la universidad da pocos graduados y mucho gasto

El subsecretario de Políticas Universitarias cuestionó el sistema de financiamiento de las casas de estudio y aseguró que el presupuesto “se designa por rosca política”. Sus declaraciones se dieron en la jornada en la que universidades, docentes y estudiantes marchan al Congreso y Plaza de Mayo.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a apuntar contra el sistema universitario público y aseguró que “las universidades dan pocos graduados” en relación con el gasto que implica su funcionamiento.
Las declaraciones se dieron este martes, en medio de una nueva movilización nacional convocada por universidades, docentes, no docentes y estudiantes para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el ajuste del Gobierno sobre el sector.
Además de cuestionar la cantidad de egresados, Álvarez sostuvo que “el presupuesto universitario es arbitrario” y afirmó que “se designa por rosca política porque no hay un procedimiento fijo”.
El funcionario realizó estas declaraciones en una entrevista con Radio Rivadavia, luego de que el Gobierno confirmara un recorte millonario en programas y obras de infraestructura destinadas a distintas universidades nacionales.
“Se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice”, señaló el subsecretario. En esa línea, agregó: “Lo que pide la UBA es el fondo de refuerzo para los hospitales universitarios de todo el país, los únicos no son los de Buenos Aires”.
Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes y no docentes, protagoniza este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
La convocatoria principal comenzó desde las 14 en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo. También se realizan movilizaciones y actividades en distintas provincias del país.
Los organizadores de la protesta exigen la actualización del presupuesto universitario, mayores partidas para investigación y ciencia, y una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.
Desde las universidades advierten que el ajuste afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones, pone en riesgo obras de infraestructura y complica el sostenimiento de programas académicos y de investigación.
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