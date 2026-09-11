Denuncian que en Esteban Echeverría ocultan datos sobre gastos

La discusión llegó al Concejo Deliberante a través de un proyecto impulsado por la concejala Paula Dobal (PRO), con el respaldo del interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y Alianza La Libertad Avanza (ALLA). La iniciativa, identificada como Expediente 0257-2026, busca establecer nuevas obligaciones para el municipio respecto de la difusión de información sobre las obras públicas.

El proyecto plantea que antes del comienzo de cada obra ejecutada por la comuna se coloquen carteles informativos con datos como el monto del contrato, el plazo previsto para los trabajos, la empresa adjudicataria, el número de expediente y la fuente de financiamiento.

Además, propone incorporar un código QR que permita acceder desde los carteles a un sitio web municipal con documentación vinculada a cada obra. Allí deberían estar disponibles los pliegos y condiciones, los procesos de licitación, las actas de recepción, el avance físico y financiero, los certificados de obra y los registros de pagos.

De acuerdo con la propuesta, esta información debería permanecer disponible de manera permanente y en formato digital, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las obras y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos.

Dobal sostuvo que las autoridades municipales deben respetar las disposiciones contempladas por la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades y la normativa sobre acceso a la información pública.

En ese sentido, afirmó que es necesario fortalecer la denominada transparencia activa de la administración municipal, ya que permite una mayor participación de los vecinos y facilita el control democrático sobre la ejecución de las obras públicas.

La concejala también puso como ejemplo algunas de las obras que actualmente se llevan adelante en el distrito. Según señaló, varias de ellas se realizan con recursos provenientes del Fondo Educativo que recibe el municipio, pero cuestionó que los vecinos no puedan conocer con precisión cuánto dinero se destina a cada establecimiento.

La iniciativa fue derivada a una comisión del Concejo Deliberante para su análisis, aunque desde la oposición estiman que difícilmente sea tratada próximamente.

Dobal insistió en la necesidad de avanzar con la ordenanza para garantizar el acceso a la información pública, transparentar el uso de los recursos que pertenecen a los vecinos, facilitar el control ciudadano y promover una administración municipal más transparente y responsable.