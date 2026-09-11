Según el Monitor Mensual de Empresas, ya cerraron 31 mil en el Gobierno de Javier Milei

El centro de investigación y diseño de políticas públicas Fundar atribuye la tendencia a la caída en el consumo masivo y el incremento de los costos operativos.
Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, a un promedio de 33 por día, según un informe de Fundar.
La reducción se concentró principalmente en los sectores comercial, de transporte, inmobiliario e industrial, mientras que la creación de nuevas firmas en otras actividades no logró compensar las bajas registradas.
Entre los rubros que incorporaron empresas aparecen los servicios personales y administrativos, los hidrocarburos y la minería, aunque el crecimiento de esas actividades resultó insuficiente frente al retroceso general.
El informe vincula la evolución del entramado empresarial con una caída del 10% en el consumo masivo, incluido el canal de comercio electrónico.
A esto se sumó el incremento de los costos asociados a los servicios públicos, cuya canasta se encareció un 249% en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación. Otro de los factores señalados es la apreciación del peso argentino, que habría alcanzado alrededor del 30% desde fines de 2023.
Ese movimiento cambiario incrementó los costos de producción de bienes y servicios elaborados en el país y generó una mayor presión sobre las empresas que desarrollan sus actividades en el mercado local.
El informe también plantea un escenario de pérdida de firmas en distintos sectores de la economía, con algunas actividades que lograron expandirse, pero sin alcanzar a revertir la contracción registrada en el conjunto del entramado empresarial.
La evolución de las compañías se da así en un contexto marcado por la reducción del consumo, el fuerte aumento real de los servicios públicos y un peso más apreciado frente a otras monedas.