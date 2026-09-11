Según el Monitor Mensual de Empresas, ya cerraron 31 mil en el Gobierno de Javier Milei

A esto se sumó el incremento de los costos asociados a los servicios públicos, cuya canasta se encareció un 249% en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación. Otro de los factores señalados es la apreciación del peso argentino, que habría alcanzado alrededor del 30% desde fines de 2023.

Ese movimiento cambiario incrementó los costos de producción de bienes y servicios elaborados en el país y generó una mayor presión sobre las empresas que desarrollan sus actividades en el mercado local.

El informe también plantea un escenario de pérdida de firmas en distintos sectores de la economía, con algunas actividades que lograron expandirse, pero sin alcanzar a revertir la contracción registrada en el conjunto del entramado empresarial.

La evolución de las compañías se da así en un contexto marcado por la reducción del consumo, el fuerte aumento real de los servicios públicos y un peso más apreciado frente a otras monedas.