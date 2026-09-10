"Si la IA destruye los medios, lo que está en riesgo es la democracia", alertó el presidente de ADEPA

“La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó la radio. Internet no reemplazó al periodismo y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará”.



“Cambiarán las herramientas, los formatos, las plataformas y los modelos de negocios, pero seguirá… pic.twitter.com/ZLf51QWsu0 — ADEPA (@Adepargentina) September 10, 2026

Esta dinámica no sólo atenta contra la economía del sector, sino también contra la precisión informativa. El titular de ADEPA alertó sobre los riesgos de confiar ciegamente en estos sistemas. "En un motor de IA también se filtran fuentes que no son fidedignas, operaciones o propaganda, lo que lleva a respuestas sin la rigurosidad necesaria, sumado al problema de las alucinaciones. Es una nueva forma de desinformación, más peligrosa que la de los algoritmos que priorizaban el escándalo, porque ahora la sociedad asume que la inteligencia artificial es más profunda y neutral”, dijo.

La escala del problema, según expuso, trasciende el ámbito mediático y amenaza las instituciones democráticas globales: “Vemos que los grandes actores tecnológicos son cada vez más actores con poder político. Esto lo viene señalando desde el Papa Francisco en sus encíclicas hasta organismos internacionales como la Unesco. Si se deteriora el modelo de información investigada, verificada y que audita al poder económico y político, lo que queda en riesgo es la propia democracia”.

Por último, Etchevers distinguió la utilidad de la IA como soporte operativo en la producción cotidiana -donde “en las redacciones, la IA nos permite desgrabar una entrevista con rapidez, editar video de forma más sencilla o generar resúmenes para ofrecer mejores servicios al lector”- de la esencia insustituible del ejercicio periodístico.

En ese sentido, concluyó de manera contundente, al afirmar que la tecnología “jamás podrá hacer el trabajo que requiere presencia humana: investigar de manera autónoma, salir a la calle, buscar fuentes, contrastar datos, indagar qué le pasa a la sociedad o descubrir qué está ocultando el poder. Tampoco puede reemplazar el análisis político, la singularidad de la mirada ni la firma de quien escribe. Si la tecnología luego distribuye esa información, tiene que haber un reconocimiento explícito y económico para quienes invirtieron tiempo, dinero y capacitación en sacarla a la luz”.