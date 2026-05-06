Denuncian que Milei aportó dinero a un grupo que generaba fake news contra Petro y Sheinbaum

“Esto es gravísimo, Milei y su gobierno no tienen paz”, comenzó el diputado de Unión Por la Patria. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, insultando, persiguiendo e intimidando periodistas y cerrando la sala de periodistas de la Casa Rosada, sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Honduras -en referencia al expresidente Manuel Zelaya-”, disparó Trotta.

El proyecto de resolución que envió el exministro de Educación de la Nación a la Cámara baja estipula, en primer lugar, expresar “profunda preocupación” ante “la posible existencia de acciones de injerencia comunicacional o digital en procesos políticos de otros Estados, con el objetivo de llevar adelante una guerra mediática” contra los gobiernos de Sheinbaum y Petro. Además, le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe si Milei o sus funcionarios mantuvieron conversaciones con JOH y/o impulsaron “programas, estrategias o acciones de comunicación digital orientadas a influir en la opinión pública de otros Estados”.

En caso de que la respuesta a la segunda pregunta sea afirmativa, Trotta le exige al oficialismo que explicite mediante qué organismo llevan a cabo esta estrategia, cuál es el marco normativo que regula dichas actividades y cuáles son los objetivos, alcances y criterios para su implementación.

HONDURAS MILEI El exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, afirmó que Milei habría aportado dinero para crear fake news contra los Gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.

DENUNCIA INTERNACIONAL

De acuerdo con la investigación publicada en Diario Red, que dirige el español Pablo Iglesias, y el portal Hondurasgate, Juan Orlando Hernández tiene encomendada por Trump la tarea de “atacar y extirpar el ‘cáncer’ de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica”.

Para eso necesita organizar e instalar en Estados Unidos una “unidad de periodismo digital” que manejará “alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos”, según se escucha a Hernández comentar a Asfura en los audios.

No solo eso, también se puede escuchar en los audios, que el objetivo de Trump es la de reinstalar a Hernández en la presidencia de Honduras para convertir a este país en la cabecera de una una zona operaciones militares, logísticas y económicas para Estados Unidos.

JOH está libre gracias al indulto de Trump que, al ser consultado por los periodistas, dijo que lo hizo porque “respaldé, como se sabe, al ganador, al hombre que ganó en Honduras. Respaldé al hombre que ganó en Chile, respaldé al hombre que ganó en Argentina. Nos va bien con ese grupo. Este era un hombre (por Hernández) que fue perseguido muy injustamente y sentimos que era muy injusto... sentí con mucha fuerza que este hombre fue tratado muy mal”. Y por eso lo liberó de una condena de 24 años por narcotráfico.

Hernández afirmó en los audios que ese indulto se logró gracias al “dinero” que aportó una junta de rabinos" y es por eso que todo lo que debe hacer es en favor de los Estados Unidos e Israel y garantizarles el control de las zonas y, sobre todo, garantizar un entramado jurídico que favorezca a las empresas de Inteligencia Artificial de EEUU e Israel. Todo esto está en los audios filtrados.

Según las palabras del hondureño, el rol de Milei en el entramado difamatorio que encabeza Trump sería contribuir al financiamiento para el armado de fake news. “Pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también”, le contó JOH a María Antonieta Mejia, a lo que la actual vice le recomendó: “Presidente, si gusta, omitamos los detalles”.