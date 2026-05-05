El periodista Diego Cabot declaró como testigo durante más de 11 horas

Embed Causa Cuadernos: la operación K para voltear el juicio



En el pase de LN+, analizaron las estrategias del kirchnerismo para frenar el avance judicial, tras más de 10 horas de declaración como testigo de Diego Cabot.



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“La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta de la fiscal.

“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, agregó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.

La primera parte de su declaración se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.

De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha, conocida como Gas Natural Licuado, y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.

Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.

Mientras que detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.

Causa Cuadernos: avanza el juicio

El próximo jueves, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tomará declaración de Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno y responsable de entregarle a Cabot los cuadernos, que estuvieron en manos del periodista durante los primeros meses de 2018 hasta entregárselos a Stornelli.

En total hay una lista de 43 testigos que están citados a declarar durante el presente mes de mayo, en una causa que en sus inicios estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio, fallecido en 2020.