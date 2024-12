Denunciaron que el jefe de la DGI compró propiedades en Miami por U$S2 millones y no las declaró

Milei en algún momento puede perseguir empresarios, periodistas y opositores, como hacía Kirchner con Echegaray, si no, no se explica Andrés Vázquez a cargo de la DGI.



DATOS A Vázquez la impunidad se la viene garantizando el juez Lijo. Bullrich firmó lo que Toto Caputo no. https://t.co/ISMuIQmgrA