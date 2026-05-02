Milei habló con el primer ministro de Canadá y busca avanzar en un acuerdo con el Mercosur

Quirno remarcó además la importancia de Canadá para la economía local. Señaló que se trata del principal inversor en minería en la Argentina y destacó que actualmente existen “negociaciones económicas activas” orientadas a generar nuevas oportunidades de negocios e inversiones.

Entre los ejes mencionados aparecen no sólo el eventual acuerdo entre Canadá y el Mercosur, sino también la posibilidad de avanzar en un Tratado Bilateral de Inversiones, una herramienta que el Gobierno considera clave para dar previsibilidad y estimular nuevos desembolsos de capital extranjero.

Desde Ottawa también valoraron el peso estratégico del bloque sudamericano. Carney destacó que el Mercosur representa un mercado con un valor superior a los 4 billones de dólares y que, en términos agregados, constituye la quinta economía más grande del mundo.

El gobierno canadiense informó además que durante la conversación se abordó la cooperación en materia de defensa y el potencial de expansión de las exportaciones canadienses. En ese marco, ambos países celebraron la próxima participación de la Argentina en la Operación NANOOK, el ejercicio militar que Canadá realiza en el extremo norte de su territorio.

El Mundial

La conversación también dejó lugar para una referencia deportiva. Según comunicó el gobierno canadiense, ambos líderes destacaron la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA que comenzará el próximo mes y que tendrá a Canadá entre sus organizadores. Al cierre del diálogo, coincidieron en mantener un contacto estrecho en los próximos meses.

La posibilidad de avanzar en un acuerdo entre Canadá y el Mercosur aparece en un momento de reconfiguración comercial para el bloque regional. La reciente entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abrió un mercado de 700 millones de personas y puso en marcha un proceso de reducción arancelaria para más del 90 por ciento del intercambio bilateral.

Ese esquema prevé una apertura gradual y diferenciada según los sectores, con plazos que en algunos casos se extienden hasta 15 años, como ocurre en la industria automotriz.

Además, el convenio contempla cuotas arancelarias colectivas para productos agroindustriales como carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. En paralelo, el 80 por ciento de las exportaciones industriales comenzará a ingresar con arancel cero.