Confirmado: Diego Valenzuela será el nuevo titular de Migraciones

La ministra de Seguridad Nacional confirmó que Diego Valenzuela estará al frente de la futura Agencia de Seguridad Migratoria. Su tarea incluirá controles más estrictos y mayor autonomía operativa.
La Dirección Nacional de Migraciones pasó a depender del Ministerio de Seguridad Nacional, un cambio que, según la ministra Alejandra Monteoliva, busca integrar la política migratoria dentro del esquema de seguridad nacional.
La funcionaria confirmó este martes que Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense, será quien encabece la nueva estructura una vez que se publique el decreto oficial. Monteoliva explicó que su rol tendrá un perfil vinculado a la prevención de delitos trasnacionales y al control de ingreso y egreso de personas en el país.
Valenzuela tendrá a su cargo implementar políticas de control más estrictas y supervisar la identificación y deportación de extranjeros con antecedentes penales o en situación irregular. Su gestión buscará combinar la eficiencia operativa con la protección de las normas vigentes.
La nueva agencia funcionará como un organismo descentralizado, lo que permitirá mayor independencia presupuestaria y operativa respecto a la estructura ministerial. Esto significa que podrá organizar recursos y tomar decisiones con mayor rapidez y autonomía.
Monteoliva aclaró que este cambio no se limita a la figura del titular, sino que implica una transformación de toda la estructura de Migraciones, para adaptarla a un modelo más ligado a la seguridad y a la coordinación con otras áreas del Estado.
