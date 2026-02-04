Confirmado: Diego Valenzuela será el nuevo titular de Migraciones

La funcionaria confirmó este martes que Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense, será quien encabece la nueva estructura una vez que se publique el decreto oficial. Monteoliva explicó que su rol tendrá un perfil vinculado a la prevención de delitos trasnacionales y al control de ingreso y egreso de personas en el país.

20251210120133_whatsapp-image-2025-12-10-at-11-59-48 La ministra Monteoliva confirmó que el ex intendente será jefe de la futura Agencia de Seguridad Migratoria.

Políticas y objetivos

Valenzuela tendrá a su cargo implementar políticas de control más estrictas y supervisar la identificación y deportación de extranjeros con antecedentes penales o en situación irregular. Su gestión buscará combinar la eficiencia operativa con la protección de las normas vigentes.

La nueva agencia funcionará como un organismo descentralizado, lo que permitirá mayor independencia presupuestaria y operativa respecto a la estructura ministerial. Esto significa que podrá organizar recursos y tomar decisiones con mayor rapidez y autonomía.

VALENZUELA MILEI Ex intendente de Tres de Febrero y actual senador, será jefe de la futura Agencia de Seguridad Migratoria.

Monteoliva aclaró que este cambio no se limita a la figura del titular, sino que implica una transformación de toda la estructura de Migraciones, para adaptarla a un modelo más ligado a la seguridad y a la coordinación con otras áreas del Estado.