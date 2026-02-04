Mick Jagger pidió conocer a Javier Milei

De acuerdo a la información brindada por la conductora, el interés del cantante fue transmitido por un empresario con llegada al entorno presidencial. Pérez remarcó que se trata de una versión surgida de fuentes cercanas y que, hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del Gobierno argentino.

El trascendido tomó fuerza por el vínculo simbólico entre el mandatario y la banda británica. Milei ha manifestado públicamente su admiración por los Rolling Stones y, en particular, por Jagger, a quien mencionó en entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Qué se sabe hasta ahora

Según explicó Cristina Pérez, el presidente habría recibido la información con sorpresa y entusiasmo. La periodista aclaró que el interés parte del músico y no de una gestión impulsada desde la Casa Rosada, un dato clave para entender el alcance real de la versión.

Durante el año 2024 ya habían circulado rumores similares, vinculados a viajes oficiales y actividades en Europa, pero ninguna de esas versiones se concretó en un encuentro formal.

La historia de los Rolling Stones en la Argentina incluye contactos con dirigentes políticos. En febrero de 1995, durante su primera visita al país, la banda se reunió con el entonces presidente Carlos Menem, en una imagen que quedó en la memoria colectiva.

Por ahora, la posibilidad de que Jagger y Milei se encuentren sigue siendo una versión en circulación. Sin anuncios oficiales ni fechas confirmadas, el dato se mantiene como un trascendido que despierta curiosidad tanto en el ámbito político como en el cultural.